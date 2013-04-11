Запасы газа в подземных хранилищах за март сократились на 27%

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года, сообщает пресс-служба компании.

«Всего за отопительный период из подземных хранилищ газа было отобрано около 13,6 млрд куб. м голубого топлива, что соответствует показателям аналогичного периода 2012 года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, компания «Укртрансгаз» начала отбирать природный газ из ПХГ согласно плану-графику с 1 октября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не закупала российский газ в апреле, однако транзит осуществляет в полном объеме.

В марте 2013 года Украина резко сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Компания «Укртрансгаз» в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах почти 20 млрд куб. м газа.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.