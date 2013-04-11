Россия в I квартале сократила транзит газа через территорию Украины на 17%

Транзит российского газа через территорию Украины в январе-марте 2013 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 19,435 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, транзит газа в марте 2013 года увеличился до 6,595 млрд куб. м по сравнению с 6,362 млрд куб. м в феврале т.г.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.