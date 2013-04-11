Украина с ноября импортировала через Польшу 171 млн куб. м газа

Украина с ноября 2012 года по 1 апреля 2013 года импортировала через территорию Польши по контракту с немецким газовым трейдером RWE 170,8 млн кубических метров природного газа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании “Укртрансгаз”.

Согласно сообщению, в марте 2013 года со стороны Республики Польша в газотранспортную систему Украины поступило 24,3 млн куб. м природного газа.

Как ранее сообщал УНИАН, по оперативным данным польской компании - оператора газотранспортной системы Gaz System S.A, Украина за первую неделю апреля увеличила среднесуточные поставки газа через территорию Польши в 4,4 раза по сравнению с мартом - до 3,5 млн кубометров с 0,8 млн кубометров, что позволило импортировать за первые семь дней текущего месяца почти 25 млн кубометров газа – больше, чем за весь март.

В то же время, данные польской компании свидетельствуют о том, что Украина не использует на 100% максимальные технические возможности, которые до апреля позволяли прокачивать до 4 млн кубометров газа, а с начала текущего месяца - 5 млн кубометров в сутки (по украинским данным).

C апреля среднесуточные поставки составляли от 2,9 до 4,6 млн кубометров, в то время, как в марте - от около 0,3 до 1,7 млн кубометров.

Gaz System, отвечая на запрос УНИАН, сообщила, что фактически максимально возможный объем, который можно прокачать в Украину через пункт "Хермановице", составляет 4,8 млн кубометров в сутки, объяснив разницу в данных с украинским "Укртрансгазом" разной методикой оценки.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

Максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading по рамочному соглашению, составляет 10 млрд куб. м.