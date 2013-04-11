«Газпром» ошибочно делает ставку на новые трубопроводы – российский эксперт

Москва. Российский газовый монополист компания «Газпром» ошибочно делает ставку на строительство новых трубопроводов в ситуации неполной загрузки уже существующих, вместо развития возможностей поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщили УНИАН в Центре энергетической экспертизы, об этом заявил президент Института национальной стратегии (РФ) Михаил Ремизов.

«В целом, проблема, с которой столкнулся сегодня «Газпром» на газовом рынке, является, на мой взгляд, следствием ошибочных стратегических решений, связанных с недостаточным вниманием к сегменту переработки природного газа, к развитию инструментов и нахождению рынков для экспорта продуктов передела, в том числе СПГ, и ставкой на новые и новые трубопроводы в ситуации, когда и существующие загружены не всегда и не полностью», - сказал М.Ремизов.

Он подчеркнул, что сланцевый газ не стоит воспринимать как «информационный пузырь». По его словам, это один из глобальных факторов на газовом рынке, прежде всего в США.

При этом М.Ремизов отметил, что этот фактор - не единственная причина ухудшения положения «Газпрома» на этом рынке, потому что применительно к европейскому рынку сегодня большую роль играет сжиженный природный газ, поставки из стран Персидского залива, из Катара.

В свою очередь, гендиректор и владелец East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин считает, что неправильная оценка рыночной ситуации приведет к снижению доли «Газпрома» на европейском рынке и, соответственно, снижению прибыли.

«Газпром» с опозданием принимает решения, которые можно было принять раньше и сохранить свои позиции на рынке - не проигрывать, как они это сделали за последние годы», - считает он.

М.Корчемкин заявил, что сланцевый газ - это реальность и в Америке его добывают 240 млрд кубов в год.

«Информационный пузырь - это то, что на бумаге, то, чего нет в действительности, а сланцевый газ - это реальные кубометры, которые добываются пока в США, потом, может быть, где-то еще будут добываться», - считает он.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопрос о перспективах добычи Россией сланцевого газа - в сфере, где наибольших успехов добились США, отметил, что "Америка нашим конкурентом не является", добавив,что сланцевый газ - это «пузырь, который в самое ближайшее время лопнет».

Как сообщал УНИАН, после строительства двух ниток «Северного потока» мощностью 55 млрд куб. в год в «Газпроме» изучают возможность расширения этого газопровода, также объявлено о строительстве четырех ниток «Южного потока» с возможностью транзита 63 млрд куб. м.

Кроме этого, «Газпром» предложил Польше вернуться к проекту «Ямал-2», от которого россияне отказались в 1998 году, но построить вместо ветки в Германию новый газопровод в направлении Словакии. По оценкам российского газового монополиста, таким образом в Польшу, Словакию и Венгрию ежегодно можно будет дополнительно поставить 15 млрд кубометров газа.