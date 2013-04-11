Потребление газа в Украине снизилось. Промышленность активно "экономила" импортное топливо

Украина в январе-марте 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9% - до 18,801 млрд кубометров с 20,640 млрд кубометров, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за март 2013 года составило 6,167 млрд куб. м, что на 6,72% выше показателя марта 2012 года.

Также в компании отмечают, что в 2012 году, по сравнению с предыдущим годом, произошло сокращение потребления природного газа потребителями Украины на 6%, с 55 млрд куб. м до 51,7 млрд куб. м.

«Наиболее активное сокращение потребления импортного газа произошло среди промышленных потребителей - на 11%, или 3,1 млрд. куб. м, - с 27,6 млрд до 24,5 млрд куб. м природного газа», - сказано в сообщении.

По данным «Укртрансгаза», объем потребления газа жилищно-коммунальным хозяйством остается неизменным - на уровне 8,8 млрд куб. м в год.

Как ранее сообщал УНИАН, запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не закупала российский газ в апреле, однако транзит осуществляет в полном объеме.

В марте 2013 года Украина резко сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-феврале 2013 года сократила потребление газа по сравнению с январем-февралем 2012 года на 15,5% - до 13,939 млрд куб. м.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.