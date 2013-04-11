«Газпром»: строительство сербского участка «Южного потока» начнется в конце года

Москва. Строительство сербского участка газопровода «Южный поток» начнется в конце 2013 года, а не в 2014-м, как планировалось ранее.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи председателя правления Алексея Миллера и министра природных ресурсов, добывающей промышленности и территориального планирования Республики Сербия Милана Бачевича.

«Участники встречи обсудили статус двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, уделив особое внимание взаимодействию в рамках проекта «Южный поток». Было отмечено, что работы по реализации проекта в Сербии идут с опережением графика. Таким образом, строительство сербского участка газопровода может быть начато в конце 2013 года, а не в 2014 году, как было запланировано ранее», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы финансирования строительства газопровода на территории Сербии.

По итогам переговоров А.Миллер и М.Бачевич подчеркнули, что набранный темп реализации проекта свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в реализации проекта «Южный поток».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток». Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией и Хорватией были подписаны межправительственные соглашения.

В ноябре 2009 года была зарегистрирована совместная проектная компания South Stream Serbia AG. Доля «Газпрома» в компании составляет 51%, ГП «Сербиягаз» — 49%.

21 ноября 2011 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подземного хранилища газа (ПХГ) «Банатский Двор» в Сербии. Подземное хранилище является одним из крупнейших объектов хранения газа в Юго-Восточной Европе. Активный объем хранения ПХГ составляет 450 млн куб. м газа, максимальная производительность на отбор — 5 млн куб. м в сутки.

В октябре 2012 года было принято положительное окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток» на территории Сербии.

В феврале 2013 года Скупщина (парламент) Республики Сербия приняла закон «Об общественном интересе и специальных процедурах экспроприации и получении разрешительной документации в связи со строительством «Южного потока».

В марте 2013 года подписан долгосрочный контракт на поставку российского газа в Республику Сербию в объеме до 1,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 10 лет. Транспортировка газа будет осуществляться по существующему маршруту, а в будущем — по газопроводу «Южный поток».

В 2012 году группа «Газпром» поставила в Сербию 1,5 млрд куб. м природного газа.

Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз».

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