Украина в I квартале сократила импорт газа на 17%

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз»

«С начала 2013 года было импортировано 7,1 млрд куб. м голубого топлива, что на 17%, или 1,5 млрд куб. м, меньше, чем показатели аналогичного периода прошлого года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, за I квартал 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объёмы внутренней транспортировки по ГТС природного газа для потребителей Украины сократились на 9%, или 1,8 млрд куб. м.

Так же в сообщении отмечается, что за январь-март текущего года для потребителей государств Европы и СНГ протранспортировано 20,3 млрд куб. м природного газа, что на 17% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

«Компанией на 100% выполнены все заявки по транспортировке природного газа европейским потребителям», - цитирует пресс-служба слова директора центрального диспетчерского департамента ПАО «Укртрансгаз» Андрея Дацюка

Как ранее сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за тыс. куб. м с 419,7 долл. за тыс. куб. м.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" еще не закупала российский газ в апреле, однако транзит осуществляет в полном объеме.

В марте 2013 года Украина резко сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.