Эксперт: приватизация “Западэнерго” открыла Бурштынской ТЭС доступ к новейшим технологиям

Приватизация «Западэнерго», завершившаяся в начале 2012 года, открыла Бурштынской теплоэлектростанции доступ к новейшим технологиям.

Такое мнение агентству УНИАН высказал управляющий партнер консалтинговой компании Imepower Юрий Кубрушко, комментируя начало тендера на разработку ТЭО новых блоков станции за средства гранта Агентства по торговле и развитию США (USTDA).

«Проекты реконструкции блоков Бурштынской ТЭС прорабатывались уже очень давно, начиная с 90-х годов. Главная причина, почему до сих пор ничего не было реализовано - отсутствие финансирования, которое было практически нереально привлечь до тех пор, пока контрольный пакет акций «Западэнерго» находился в государственной собственности», - сказал эксперт.

По его словам, для банков и инвесторов очень важна определенность - или компания частная, или компания государственная. Тогда они могут правильно выстроить договорные отношения и отработать механизмы гарантий.

«В этой связи покупка ДТЭК контрольного пакета акций «Западэнерго» как раз и открыла возможность финансирования всех необходимых проектов. ДТЭК можно рассматривать как стратегического инвестора, так как компания планирует многолетнюю программу развития станций «Западэнерго», имеет необходимые финансовые и человеческие ресурсы для ее реализации», - уверен Юрий Кубрушко.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт-Капитал» Игорь Путилин также считает, что решение правительства приватизировать «Западэнерго» было верным.

«За 2012 год работы компании в составе ДТЭК «Западэнерго» нарастило производство электроэнергии, увеличило рентабельность работы и показало рост чистой прибыли. Компания стала эффективнее: снизился удельный расход топлива. То есть после того, как ДТЭК приобрел «Западэнерго», улучшились показатели ее работы», - добавил он.

По мнению эксперта, ДТЭК вкладывает намного большие суммы капитальных инвестиций в реконструкцию своих энергоблоков, чем государство в государственные.

«В 2012 году ДТЭК завершил реконструкцию энергоблоков №10 Луганской ТЭС, №8 Кураховской ТЭС, №4 Зуевской ТЭС, №9 Приднепровской ТЭС, №1 Запорожской ТЭС, №3 Криворожской ТЭС, №7 Бурштынской ТЭС, а также электрофильтра энергоблока №11 Приднепровской ТЭС. Общая стоимость этих проектов составила 2,5 млрд грн», - подчеркивает И.Путилин.

Справка УНИАН. «Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций «Западэнерго». Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.