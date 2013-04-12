ТЭО первого этапа строительства LNG-терминала подготовит ILF Polska
Польская фирма ILF Consulting Engineers Polska подписала контракт на подготовку технико-экономического обоснования первого этапа строительства терминала по приемке сжиженного газа (LNG-терминал) в Украине.
Об этом сказано в сообщении компании, которым располагает УНИАН.
«Заданием ILF Polska будет подготовка первого этапа (ТЭО) для инвестиции в Национальный проект "LNG Ukraina", - сказано в сообщении.
Компания напомнила, что в 2006-2007 годах она принимала участие в разработке ТЭО LNG-терминала на польском побережье Балтийского моря.
По данным веб-сайта компании, ILF Polska, которая зарегистрирована в форме Общества с ограниченной ответственностью, была создана в 1998 году.
Компания, в частности, предоставляла технические консультации при строительстве насосных станций для Ямальского газопровода, реализовала проекты в сфере нефти и газа, инженерной экологии и другими строительными и энергетическими проектами.
Среди клиентов ILF Polska есть как частные, так и государственные компании в Польше и за границей.
Справка УНИАН. Первый этап создания LNG-терминала в Украине предусматривает создание плавучей платформы возле порта Южный на Черном море, через которую Украина сможет ежегодно получать 5 млрд кубометров газа. Его реализация запланирована на 2016 год.
Необходимые инвестиции в первый этап оцениваются в 235 млн евро.
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