Нефть торгуется разнонаправленно на статданных из США и прогнозах МЭО

На мировых торгах в пятницу, 12 апреля, цены на нефть изменились разнонаправленно на статданных из США и прогнозах Международного энергетического агентства.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,01 доллара, или 0,01%, - до 104,35 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,32 доллара, или 0,34%, - до 93,22 доллара за баррель.

Эксперты МЭА в связи со слабой экономической активностью в ряде регионов понизили прогноз по темпам роста спроса на нефть в мире до 795 тысяч баррелей в сутки с 820 тысяч по мартовскому прогнозу, передает Bloomberg.

Между тем, участникам рынка придала оптимизм статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. По данным Министерства труда страны, количество американцев, впервые обратившихся за пособием, за неделю сократилось на 42 тысячи - до 346 тысяч. Аналитики ожидали более скромное снижение показателя.