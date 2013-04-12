Польша не сможет построить новый газопровод с "Газпромом" без согласия Еврокомиссии - Макуха

Варшава. Польские власти не смогут построить новый газопровод на своей территорией совместно с российским "Газпромом" без разрешения Европейской комиссии, поскольку этот проект, скорее всего, нарушает европейское законодательство в сфере энергетики.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха, принимавший участие в энергетической конференции в Варшаве.

Он отметил, что предложенный россиянами проект нарушает положения Третьего энергетического пакета, который запрещает одной и той же компании быть поставщиком топлива и собственником трубопровода, также должен быть гарантирован доступ к трубопроводу третьей стороне.

Кроме того, европейское законодательство при таких больших проектах требует учитывать вопрос диверсификации источников поставок, который также не будет выполняться в этом случае.

"Возможно, можно построить какую-то непротиворечивую схему, но, скорее всего, этого не будет, и поэтому этот вопрос должен быть предметом рассмотрения Еврокомиссии, и должно быть политическое решение (разрешение в виде исключения из правил)", - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" проанализировать возможность строительства нового газопровода в обход Украины, в этот раз через Польшу, который стороны называют "Ямал-2".

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать участие в газовых политических проектах Российской федерации, а президент Бронислав Коморовский заверил, что власти не будут принимать участие в проектах, угрожающих интересам Украины.

Справка УНИАН. Польские власти планируют дать официальный ответ "Газпрому" на предложение построить новый газопровод к октябрю текущего года после подготовки его технико-экономического обоснования. Представители польских властей высказывали сомнение, что в Европе есть достаточный спрос на дополнительные 15 млрд кубометров газа, которые хочет по этому трубопроводу поставлять в Польшу, Словакию и Венгрию "Газпром".

Вице-глава польского правительства Януш Пехочинский отмечал, что реализация "Ямал-2" совместно с "Южным потоком" увеличит трубопроводные мощности для поставок российского газа в Европу до 365 млрд кубометров, что в 2,6 раза больше, чем россияне фактически поставили на этот рынок в прошлом году.

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