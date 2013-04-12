Украина планирует завершить либерализацию газового рынка до конца года

Варшава. Украинское правительство планирует завершить либерализацию национального газового рынка согласно принятым в Европейском Союзе нормам до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал на конференции в Варшаве в четверг заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха.

"Мы планируем до 2014 года, согласно программе реформ, утвержденной нашим президентом В.Януковичем, завершить процесс либерализации газового рынка в целом, в соответствии с европейским законодательством", - сказал он.

В.Макуха отметил, что либерализация газового рынка тесно связана с использованием украинской газотранспортной системы, упомянув в этом контексте строительство газопроводов в обход Украины.

По его словам, украинские власти неоднократно подчеркивали, что строительство таких газопроводов, которые инициирует российский "Газпром", обычно являются исключительно политическими проектами.

В. Макуха призвал польские власти перед тем, как принимать решение о строительстве нового газопровода, который на прошлой неделе предложили россияне, проанализировать, насколько такой проект будет отвечать Третьему энергетическому пакету.

"Я бы хотел, чтобы польская сторона тщательно посмотрела, насколько этот договор, если он будет подписан, отвечает европейскому законодательству", - подчеркнул он.

В.Макуха также подчеркнул, что Украина заинтересована польским опытом либерализации газового рынка, отметив, что польские власти готовы им делиться с украинцами.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" проанализировать возможность строительства нового газопровода в обход Украины, в этот раз через Польшу.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать участие в газовых политических проектах Российской Федерации, а президент Бронислав Коморовский заверил, что власти не будут принимать участие в проектах, угрожающих интересам Украины.

Справка УНИАН. Украинская газотранспортная система позволяет ежегодно поставлять в Европу более 140 млрд кубометров газа, однако не используется на полную мощность из-за политики российского "Газпрома", занимающегося строительством обходных газопроводов.

Россияне, которые объясняют свою политику желанием снизить зависимость от транзитных стран (Украины и Беларусь), уже построили две нитки "Северного потока" и в конце прошлого года начали строительство "Южного потока", в который должен пойти газ, транспортируемый сейчас через Украину.

В прошлом году через украинскую ГТС европейцы получили около 84 млрд кубометров газа, или около 60% российского экспорта, в то время, как ранее поставки через Украину занимали 80% российских продаж в Европе.