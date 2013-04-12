АМКУ разрешил «Галнафтогазу» приобрести четыре автозаправочных комплекса

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение концерну «Галнафтогаз», который владеет сетью АЗС под брендом "ОККО", на приобретение четырех автозаправочных комплексов (АЗК), принадлежащих частной компании «Инвест-Регион».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Галнафтогаз» приобретает АЗК в Харькове, Евпатории, Херсоне и Запорожье.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение частной компании «Инвест-Регион» (Киев) приобрести четыре автозаправочных комплекса (АЗК), принадлежащих концерну «Галнафтогаз».

Компания «Инвест-Регион» приобрела два АЗК в Закарпатской и Херсонской областях и еще два в Харьковской области.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Компания располагает 10 нефтебазами, 114 бензовозами и 4 газовозами. В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).

По информации СМИ, АЗК компании "Инвест-Регион" работают под брендом Shell.