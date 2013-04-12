Украина более привлекательная для добычи сланцевого газа, чем Польша - евродепутат

Варшава. Украинские власти создают более привлекательные условия для инвесторов, занимающихся проектами добычи сланцевого газа, чем входящая в Европейский союз Польша, и имеют больше шансов на успешное их завершение.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал депутат европейского парламента Конрад Шиманьский, принимавший участие в энергетической конференции в Варшаве.

Евродепутат отметил, что, несмотря на существующие проблемы, в энергетическом секторе власти Украины создают лучшие условия для работы инвесторов.

"Сегодня четко видно, что, несмотря на то, что Украина начала свой проект, связанный с получением нетрадиционного газа позже, чем Польша, она делает это с намного большей последовательностью", - сказал он.

По его словам, украинские власти быстрее готовят необходимое для добычи сланцевого газа законодательство, которое лучше, чем в Польше.

Среди факторов, которые повышают конкурентоспособность Украины, депутат также назвал меньшую плотность заселения страны, меньшие затраты на реализацию таких проектов и большую самостоятельность украинской власти.

"В Украине нет рисков, связанных с влиянием Европейского союза, в частности, в сфере охраны окружающей среды", - сказал он.

В ходе конференции эксперты, занимающиеся проектами по добыче сланцевого газа, отмечали, что пробурить одну скважину в Украине стоит приблизительно на треть дешевле, чем в Польше, где стоимость составляет 10-15 млн долл.

Аналитики отмечали, что в США аналогичная работа обходиться в 3-5 млн долл., назвав причиной высокой цены в Польше отсутствие конкуренции.

Как сообщал УНИАН, Украина, как и Польша, за счет развития проектов добычи сланцевого газа намерена уменьшить энергетическую зависимость от практически монопольных поставок российского "Газпрома".

Справка УНИАН. В ближайшие годы Польша и Украина планирует начать коммерческую добычу сланцевого газа. Польские власти оценивают запасы сланцевого газа порядка 350-770 млрд кубометров газа и планируют на первом этапе добывать 0,5-1 млрд кубометров, а в перспективе - за нескольких лет увеличить добычу до 5-10 млрд кубометров газа.

Украина, которая оценивает свои запасы этого топлива от 900 млрд до 7 триллионов кубометров газа, планирует через 5-7 лет добывать до 15 млрд кубометров газа.

Польша в прошлом году потребила рекордные почти 16 млрд кубометров газа, в то время, как Украина - почти 50 млрд кубометров.