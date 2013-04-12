"Черноморнефтегаз" завершил 2012 год с чистым убытком по МСФО 1,3 млрд грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" завершил 2012 год с чистым убытком, рассчитанным по международным стандартам финансовой отчетности, в размере 1,337 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на корпоративном сайте.

Чистый доход от реализации продукции в 2012 году составил 1,186 млрд грн. Объем уплаченных налогов и обязательных платежей в 2012 году составил 2,1 млрд грн.

«При этом значение EBITDA (основного показателя, характеризующего операционную деятельность предприятия) составило за этот период 382 471 тыс. грн», - говорится в сообщении компании. В нем также приводится показатель EBITDA на 2011 год в размере 272 379 тыс. грн.

В разъяснении к отчетности говорится, что основной причиной получения убытков по МСФО является амортизация дисконта по полученным беспроцентным займам от акционера - Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Кроме того, получение беспроцентных займов привело к существенному увеличению налоговой нагрузки в части обязательств по налогу на прибыль.

По информации "Черноморнефтегаза", почти весь убыток по МСФО – убыток «на бумаге», так как реальных денежных расходов на амортизацию дисконта по полученным беспроцентным займам предприятие не несло.

Без учета амортизации дисконта (1 млрд 176 млн 175 тыс. грн) и влияния налога на прибыль (205 млрд 652 тыс. грн) прибыль "Черноморнефтегаза" за 2012 год составила 44 млн 281 тыс. грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.