Либерализация рынка газа остается приоритетом для Украины – Ставицкий

Либерализация рынка газа остается приоритетом для Украины в рамках продолжения регуляторной реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на министра Эдуарда Ставицкого, принявшего участие в Энергетическом форуме в г. Лех (Австрия).

«С конца прошлого года ликвидирована монополия государственной компании НАК «Нафтогаз» на импорт и экспорт газа в Украину. Сегодня любая частная компания, в том числе и со 100% иностранным капиталом может свободно импортировать, экспортировать, а также поставлять газ украинским потребителям. К примеру, очень активно в Украине работает местный трейдер компании Shell», - цитирует пресс-служба Э.Ставицкого.

При этом, по словам министра, ведется серьезная работа по диверсификации поставок газа. «Выполняя положения Энергетического сообщества и других международных договоров, мы ожидаем выполнения своих обязательств и нашими соседями-членами ЕС. В первую очередь, это касается беспрепятственного осуществления реверсных поставок газа в Украину через территорию государств ЕС», - отметил Э.Ставицкий.

Он подчеркнул, что отработка возможных маршрутов поставки газа из Хорватии через Венгрию в Украину с дальнейшим продолжением по территории Польши, а также инвестиции в обеспечение реверсных поставок газа по всей территории Украины от западной до восточной границы позволят говорить о поэтапном формировании в нашей стране газового хаба. «Мы видим его развитие как составной части восточноевропейского хаба», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

В то же время, на минувших выходных глава "Газпрома" Алексей Миллер обвинил Украину в использовании "мошеннической схемы" для покупок газа из Европы, отметив, что покупаемое у европейских компаний топливо - российское.

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставляются через Польшу, в сравнении с потребностями страны, остаются небольшими - около 100 млн кубометров в ноябре-январе.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.