Украина до конца года заключит еще 4 договора о разделе продукции в сфере добычи газа

Украина до конца 2013 года, в дополнение к уже действующим двум соглашениям о разделе продукции в сфере добычи газа, планирует заключить еще минимум четыре соглашения, в результате чего через 4-5 лет инвесторы смогут начать экспорт украинского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на министра Эдуарда Ставицкого, принявшего участие в Энергетическом форуме в г. Лех (Австрия).

По словам министра, одно из ключевых направлений деятельности энергетической отрасли - увеличение собственной добычи и привлечение к этому иностранных компаний. «В трех проведенных в прошлом году конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции победили Shell, Chevron и ExxonMobil. Мы планируем до конца текущего года, в дополнение к уже действующим двум соглашениям о разделе продукции, заключить еще минимум четыре. В результате, через четыре-пять лет инвесторы смогут начать экспорт украинского газа в Европу, а к середине следующего десятилетия Украина может стать нетто-экспортером газа», - сказал Э.Ставицкий.

При этом он обратил внимание, что для инвесторов в этом отношении крайне важным остается обеспечение свободного доступа к трубопроводам и газовым хранилищам, что гарантируется Украиной как на национальном уровне, так и с точки зрения ее членства в Энергетическом сообществе.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 утвердил условия конкурсов по заключению соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

25 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

С украинской стороны соглашение подписал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Cоглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов, сообщил министр экологии Олег Проскуряков.