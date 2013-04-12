Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» планирует выйти на рынок нефтесервисных услуг Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Белоруснефти».

«Одним из перспективных направлений этой деятельности могут стать работы по интенсификации притока нефти с использованием белорусского флота ГРП (гидроразрыва пласта)», - говорится в сообщении пресс-службы.

В белорусском объединении подчеркнули, что представители канадской компании Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) и подконтрольного ей украинского общества «КУБ-Газ» во время рабочей поездки в «Белоруснефть» ознакомились с оборудованием в Тампонажном управлении объединения и с лабораторной базой института «БелНИПИнефть».

«В настоящее время стороны детально изучают варианты возможного сотрудничества, чтобы впоследствии изложить их в соответствующих документах», - отметили в пресс-службе компании.

В объединении «Белоруснефть» считают, что реализация в будущем на взаимовыгодной основе совместных проектов с украинским «КУБ-Газом» имеет хорошие перспективы.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году и публичная с 2010 года, Kulczyk Oil Ventures приобрела 70% доли "Куб-газа" у компании Gastek LLC (США), которая сохранила 30% пакет, за 45 млн долл.

Основными активами «КУБ-Газ» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенные в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа.

Гидроразрыв пласта - один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приемности нагнетательных скважин. Метод позволяет оживить простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна.