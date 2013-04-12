Ставицкий скептически оценивает перспективы «Южного потока» и «Ямал-Европа-2»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий скептически оценивает целесообразность реализации проектов «Южный поток» и второй очереди газопровода «Ямал-Европа», сообщили УНИАН в пресс-службе министерства со ссылкой на доклад министра, сделанный в рамках Энергетического форума в г.Лех (Австрия).

«Хочу высказать скепсис в отношении целесообразности реализации таких инфраструктурных проектов, как строительство «Южного потока», а также второй очереди газопровода «Ямал-Европа». Их эффективной альтернативой является модернизация украинской газотранспортной системы за счет кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка с возможной передачей в управление трехстороннему консорциуму Украина-Россия-ЕС с участием заинтересованных европейских инвесторов», - подчеркнул Э.Ставицкий.

По его мнению, модернизация украинской ГТС требует значительно меньших инвестиций, чем строительство «Южного потока», но обеспечит стабильный транзит российского газа в Европу, а в среднесрочной перспективе и поставки украинского газа, добытого независимыми производителями в рамках масштабных проектов на шельфе Черного моря и по добыче сланцевого газа.

Вместе с тем, Украина, по словам Э.Ставицкого, не стоит на месте в ожидании создания двух- или трехстороннего консорциума. «Мы частично модернизируем свою газотранспортную систему за счет собственных средств, а также осуществляем за счет кредита «Дойче банка» пилотный проект замены устаревшего оборудования на оборудование компании «Сименс» на газоперекачивающей станции Барр газопровода «Союз», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и Евросоюзом - консорциума по управлению ГТС.

14 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович высказал убеждение, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. Он также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, а для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 марта заявил, что ЕС до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он подчеркнул, что вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

22 марта президент Российского газового общества Валерий Язев отметил, что Украина завела переговоры по созданию двухстороннего газового консорциума в тупик.

В апреле 2013 года Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительства в обход Украины газопровода «Ямал-Европа-2» через Белорусь.