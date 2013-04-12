«Житомироблэнерго» в 2012 году получило 25 млн грн чистой прибыли по МСФО

Энергоснабжающая компания «Житомироблэнерго» по итогам 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 24,9 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом компания не предоставляет сравнительных данных за 2011 год по МСФО.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции за отчетный период составила 1,289 млрд грн, себестоимость реализованной продукции - 1,231 млрд грн, общее количество активов компании - 2,35 млрд грн.

Справка УНИАН. «Житомироблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Житомирской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 91,62% акций ОАО "Житомироблэнерго" принадлежат VS Energy International N. V. (Нидерланды).