У Януковича есть возможность помиловать Тимошенко, считает защитник экс-премьера

У Президента Украины есть возможность помиловать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко по «газовому делу», по которому уже пройдены все судебные инстанции.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Харькове высказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Сас.

«Помилование можно применять по конкретному делу, по которому, в соответствии с его положением (положением о помиловании – УНИАН), прошли все инстанции. Есть дело, по которому прошли («газовое дело» - УНИАН), поэтому по этому делу, я думаю, без проблем можно помиловать», - сказал С.Сас.

Отвечая на вопрос, возможно ли помилование Ю.Тимошенко без написания ею соответствующей просьбы, С.Сас сказал: «Прецедент уже есть. Вопрос помилования урегулирован положением, которое утверждено приказом Президента, он, насколько у меня есть информация, не менял текст этого положения о процедуре помилования, но, тем не менее, обращение Уполномоченного по правам человека было принято к рассмотрению Комиссией по помилованию, хотя это противоречит существующему положению о помиловании».

Защитник отметил, что в соответствии с положением о помиловании, Президент Украины имел право помиловать экс-министра внутренних дел Юрия Луценко только при условия, если бы тот сам написал просьбу о помиловании.

«Дело в том, что нельзя было помиловать и Луценко, по его положению, по той причине, что обращение должно быть осужденного, а здесь обратилась Уполномоченный по правам человека», - отметил С.Сас.

В то же время защитник не исключил возможности помилования Ю.Тимошенко. «Я не исключаю, потому что у нас прецедент имеет место. Здесь все в руках самого Януковича», - сказал С.Сас.

В то же время после вчерашнего заседания Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин отметил, что защита экс-премьера требует от Президента Украины Виктора Януковича не помилования Ю.Тимошенко, а полной ее политической и юридической реабилитации.

«Ни о каком помиловании защита сегодня вопрос не ставит. Защита ставит вопрос о полной юридической и политической реабилитации Юлии Тимошенко, которая не совершала никаких преступлений. И господин Президент, говоря о том, что он ничего не может, он может освободить ее любым способом, их очень много, в том числе и решение Верховной Рады», - сказал А.Кожемякин.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля В.Янукович во время пресс-конференции в Николаеве заявил, что до завершения всех судов над Ю.Тимошенко рассмотрение вопроса о ее помиловании невозможно.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. Суды не удовлетворили ни апелляционной, ни кассационной жалоб защиты Ю.Тимошенко на приговор по «газовому делу».