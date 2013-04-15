Нефть дешевеет на негативных новостях из Китая

Мировые цены на нефть падают в ходе торгов понедельника более чем на 2% на фоне слабой статистики по развитию экономики второго крупнейшего в мире потребителя сырья - Китая, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.45 мск снизилась на 2,15 доллара, или на 2,09%, - до 100,92 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 2,28 доллара, или 2,59%, - до 88,99 доллара за баррель.

Ранее в понедельник государственное статистическое управление (ГСУ) Китая сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале 2013 года в годовом исчислении составил 7,7% против 7,8% кварталом ранее. По сравнению с последним кварталом 2012 года ВВП увеличился на 1,6% против 2% в октябре-декабре прошлого года. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали показатели на уровне 8% и 2% соответственно.

Негативно на спрос на "черное золото"также повлияли данные по объему промышленного производства второй крупнейшей экономики мира. В марте показатель вырос на 8,9% против ожидаемого 10,1%. Рост объема розничных продаж в стране в прошлом месяце составил 12,6%, совпав с прогнозами аналитиков.