На Ривненской АЭС подключен к сети энергоблок №3, энергоблок №4 остановлен на ремонт

На Ривненской атомной электростанции в субботу, 13 апреля, подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта третий энергоблок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, 14 апреля энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

«Продолжаются операции по программе остановки. Все работы проводятся согласно графику. Ремонт рассчитан на 52 суток. Во время ремонта будут выполнены регламентные работы», - сказано в сообщении.

По состоянию на 15 апреля в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 42-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 12-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке № 2 Ривненской АЭС 4-е сутки текущего ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 540 МВт, для Ривненской АЭС – 1 190 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 600 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 970 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1,2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.