«ДТЭК Днепроэнерго» предлагает направить 30% прибыли за 2012 год на выплату дивидендов

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» предлагает акционерам направить 30% прибыли за 2012 год на выплату дивидендов - 281,7 млн грн, говорится в сообщении компании.

«Утвердить размер дивидендов по итогам работы общества в 2012 году в расчете на одну акцию 47,2 грн», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, выплату дивидендов намечено провести в период до 1 июля 2013 года.

Остальную прибыль в размере 65% предлагается направить в фонд развития производства, а 5% - в резервный капитал.

Годовое собрание акционеров компании состоится 18 апреля, где и будут приняты окончательные решения.

Как ранее сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

Активы компании в 2012 году возросли по сравнению с 2011 годом на 26,9% - до 7,876 млрд грн, а основные средства возросли на 2,9% - до 3,683 млрд грн.

Долгосрочные обязательства компании в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом до 981,522 млн грн с 877,522 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность увеличилась до 1,046 млрд грн с 0,605 млрд грн.

«ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) - одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция - НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС - Запорожская, Криворожская и Приднепровская - общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.