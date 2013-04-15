«ДТЭК Днепроэнерго» в 2013 году экспортирует электроэнергии на сумму до 342 млн долл.

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» планирует в текущем году экспортировать электроэнергии в денежном выражении до 341,9 млн долл., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания также планирует в текущем году продать на Оптовый рынок электроэнергии Украины электроэнергии на общую сумму до 20 млрд грн.

Согласно отчету генерального директора компании, "ДТЭК Днепроэнерго" планирует в 2013 году сократить чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с 2012 годом в 6,7 раза – до 140,7 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

Активы компании в 2012 году возросли по сравнению с 2011 годом на 26,9% – до 7,876 млрд грн, а основные средства возросли на 2,9%, – до 3,683 млрд грн.

Долгосрочные обязательства компании в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом до 981,522 млн грн с 877,522 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность увеличилась до 1,046 млрд грн с 0,605 млрд грн.

«ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.