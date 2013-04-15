Украина в январе-феврале снизила импорт газа в денежном выражении на 23,2%

Украина в январе-феврале 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 1,977 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в феврале Украина импортировала природного газа на 958,842 млн долл., что на 37% меньше февраля 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года цена на газ уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м с 426,16 долл.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, рассчитавшись в полном объеме. Цена природного газа для компании в первом квартале 2013 года составляла около 406 долларов США за 1 тыс. куб. м. Таким образом, «Нафтогаз» в феврале закупил природного газа у «Газпрома» в натуральном выражении около 0,4 млрд куб. м, тогда как в целом в страну в феврале было импортировано 2,251 млрд куб. м.

В 2013 году Украина планирует заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

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