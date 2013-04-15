«ДТЭК Днепроэнерго» в 2013 году планирует закупить угля на 9,661 млрд грн

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» планирует в 2013 году закупить угля для производства электрической и тепловой энергии на сумму 9,661 млрд грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, компания также в текущем году планирует закупить природного газа на сумму 2,6 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Днепроэнерго» планирует в 2013 году продать на Оптовый рынок электроэнергии Украины электрической энергии на общую сумму до 20 млрд грн, экспортировать электроэнергии - на сумму 342 млн долл.

«ДТЭК Днепроэнерго» планирует в 2013 году сократить чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с 2012 годом в 6,7 раза – до 140,7 млн грн.

Компания в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.