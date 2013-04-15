Кипрская компания намерена купить Одесский НПЗ за 491 млн грн

Кипрская компания Empson намерена купить 99,58% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», за 490,742 млн грн, сообщает Empson в официальном бюллетене "Ценные бумаги Украины".

Согласно сообщению, компания планирует приобрести 1 млрд 817,561 тыс. акций Одесского НПЗ номинальной стоимостью 0,27 грн каждая.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Сделку планируется закрыть до 1 июня 2013 года после выполнения сторонами ряда предварительных условий.

Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2000 года.

Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена С.Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.

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