Украина в январе-феврале увеличила экспорт угля в денежном выражении на 15,8%

Украина в январе-феврале 2013 года увеличила экспорт угля в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,8% - до 93,118 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, импорт угля за первые два месяца текущего года в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 49,5% - до 318,314 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале 2013 года сократили добычу угля на 6,6% - до 13,457 млн тонн с 14,412 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

1 марта 2013 года в ходе пресс-конференции Президент Виктор Янукович заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.