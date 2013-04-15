«Укрнафта» за год сократила производство на 6,4%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в 2012 году сократила производство сжиженного газа, фракции легкой (стабильный газовый бензин) и деэтанпропанбутанизированного конденсата по сравнению с 2011 годом на 6,4% – до 296,5 тыс. тонн с 316,8 тыс. тонн.

Об этом говорится в отчете крупнейшего акционера "Укрнафты" - НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно документу, компания в 2012 году произвела 153,2 тыс. тонн сжиженного газа, 6 тыс. тонн фракции легкой и 137,3 тыс. тонн деэтанпропанбутанизированного конденсата.

С февраля 2012 года "Укрнафта" прекратила производство фракции легкой и наладила производство деэтанпропанбутанизированного конденсата.

“Уменьшение производства произошло за счет падения добычи нефти и нефтяного газа”, - сказано в отчете “Нафтогаза”.

В то же время перевыполнение плана по производству вышеуказанной продукции за 2012 год составило 10,6%.

Также в документе отмечается, что в 2012 году произошло значительное уменьшение объемов работ по бурению – предприятием пробурено 54,87 тыс. м при запланированном уровне 160 тыс. м. Фактически план выполнен на 34,3%.

“Основными причинами уменьшения объемов работ по бурению является недофинансирование геологоразведочных работ и отсутствие земельных участков для бурения скважин”, - отмечается в документе.

Добыча нефти компанией в прошлом году составила 2,233 млн тонн, что на 1,2% меньше планового показателя.

Как сообщал УНИАН, компания «Укрнафта» в январе-сентябре 2012 года увеличила чистую прибыль до 2,051 млрд грн с 1,546 млрд грн за аналогичный период 2011 года.

В 2011 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 17,6% по сравнению с 2010 годом – до 2,182 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнидынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтыркское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.