Нефть продолжает дешеветь на негативе из Китая и США

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на негативной статистике из Китая и США, свидетельствуют данные торгов, сообщает ПРАЙМ.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 18.33 мск снизилась на 2,67 доллара, или на 2,31%, - до 100,72 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 2,68 доллара, или 2,72%, - до 88,71 доллара за баррель.

В понедельник государственное статистическое управление Китая сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале 2013 года в годовом исчислении составил 7,7%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года экономика страны выросла на 1,6%. При этом аналитики ожидали роста на 8% и 2% соответственно.

Хуже прогнозов оказалась и американская статистика. Как сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка, индекс деловой активности в промышленности округа в апреле упал до минимальной отметки с января в 3,1 пункта с 9,2 пункта в марте. Аналитики при этом ожидали уменьшения лишь до 7 пунктов.