Украинская Coal Energy в марте сократила добычу угля на 40%

Варшава. Украинская угледобывающая компания Coal Energy в марте текущего года добыла (с учетом извлеченного из отвалов) 91,618 тыс. тонн угля, что на 39,9% меньше, чем в марте прошлого года, но на 12,5% больше, чем в феврале т.г.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, в прошлом месяце компания снизила добычу на принадлежащих ей шахтах на 39,1% в годовом выражении - до 82,166 тыс. тонн, в том числе добыла 65,504 тыс. тонн энергетического угля (-38,5%) и 16,662 тыс. тонн коксующегося угля и угля двойного назначения (-41,2%).

Извлечение из отвалов за указанный период снизилось на 46,2% по сравнению с мартом прошлого года - до 9,452 тыс. тонн.

По сравнению с февралем компания увеличила добычу на 15,1%, или на 10,755 тыс. тонн. При этом добыча энергетического угля выросла на 17,8%, а коксующегося и двойного назначения - на 5,4% на фоне снижения извлечения угля из отвалов на 4,8%.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года (с учетом извлеченного из отвалов) Coal Energy добыла 81,448 тыс. тонн угля, что на 46,5% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 44,8% меньше, чем в январе т.г.

В январе компания, которая ранее объясняла падение добычи снижением спроса в Европе и Китае, сократила добычу угля в годовом выражении на 3,1% после 0,6% минуса в последнем месяце прошлого года.

Справка УНИАН. Владеющая 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержащих отходов Coal Energy является одним из крупнейших частных угледобытчиков в Украине с запасами угля по классификации JORC в 235,5 млн тонн (в том числе подтвержденные и извлекаемые 151,2 млн тонн).

75% акций Coal Energy принадлежат кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги - free float.