Причиной пожара на Углегорской ТЭС стала разгерметизация системы подачи угольной пыли - Ставицкий

Причиной пожара на Углегорской ТЭС (г. Светлодарск, Донецкая область) стала разгерметизация системы подачи угольной пыли и дальнейшее самовозгорание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Светлодарске 15 апреля глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

По его словам, имела место «разгерметизация подачи угольной пыли, в результате чего произошла утечка и самовоспламенение».

Министр также отметил, что по предварительным результатам дефектных актов снижены объемы убытков, которые повлекла за собой эта авария.

Э. Ставицкий заявил, что в связи со снижением суммы ущерба, штабом по ликвидации последствий аварии принято решение о проведении капитального ремонта Углегорской ТЭС.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс 836 сотрудников, была полностью остановлена. Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).