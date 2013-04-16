Цены на нефть продолжили падение на фоне негативных статданных из КНР и США

На мировых торгах во вторник, 16 апреля, цены на нефть продолжили падение более чем на 1% на фоне статданных из КНР и США, которые свидетельствуют о замедлении темпов развития мировой экономики, следовательно, и снижении спроса на сырье.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 1,01 доллара, или на 1,09%, - до 100,39 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,05 доллара, или 1,21%, - до 87,66 доллара за баррель.

В понедельник, 15 апреля, государственное статистическое управление Китая сообщило, что рост ВВП страны в первом квартале 2013 года в годовом исчислении составил 7,7%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года экономика страны выросла на 1,6%. При этом аналитики ожидали роста на 8% и 2%, соответственно.

Кроме того, Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что индекс деловой активности в промышленности округа в апреле упал до минимальной отметки с января в 3,1 пункта (с 9,2 пункта в марте). Аналитики при этом ожидали менее резкое снижение, передает Bloomberg.

Позже во вторник инвесторы ожидают публикацию данных Американского института нефти (API) по запасам сырья на оптовых складах США за неделю. Аналитики ожидают роста показателя на 1,5 миллиона баррелей - до самого высокого с июля 1990 года уровня в 390,4 миллиона баррелей.