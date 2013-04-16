Азаров уволил президента «Энергетической компании Украины» по его просьбе

Кабинет министров уволил Петра Омеляновского с должности президента Национальной акционерной компании (НАК) "Энергетическая компания Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №230 от 15 апреля 2013 года.

Согласно документу, причиной кадрового решения стало поданное президентом компании заявление.

«Освободить Омеляновского Петра Иосифовича с должности президента Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины" согласно его заявлению”, - сказано в распоряжении правительства.

Нового президента НАК “ЭКУ” Кабмин пока не назначил.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года Кабинет министров Украины назначил президентом НАК «Энергетическая компания Украины» Петра Омеляновского.

До этого назначения П.Омеляновский занимал должность председателя правления ОАО «Западэнерго».

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4 энергогенерирующих, 14 энергоснабжающих и 2 гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.