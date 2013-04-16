Севастополь обесточен из-за аварии в Крымской энергосистеме

В связи с аварией, которая произошла в Крымской энергосистеме, практически весь Севастополь остался без электроэнергии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе “Севастопольэнерго”, в результате аварии, которая произошла сегодня около 09.30, отключились две линии 330 кВт.

Теперь практически весь Севастополь остается без света, кроме тех воинских частей и учреждений, где в аварийном режиме подключены дизель-генераторы. По информации пресс-службы, энергетикам уже удалось подать питание на третий гидроузел, который является основным в системе подкачки воды в город.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в городе Севастополе, после возникновения аварийной ситуации были направлены спецавтомобили с дизель-генераторами в основные городские больницы, в том числе два роддома.

Как стало известно из информированных источников, в результате аварии в Крымской энергосистеме подобная ситуация сложилась и во многих других населенных пунктах Крымского полуострова.