В Германии возрастает настороженность в отношении «Газпрома», утверждает Язев

В Германии возрастает настороженность в отношении российского газа и «Газпрома».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сообщил 16 апреля в ходе 6-й Сырьевой конференции российско-германского сырьевого форума «Российско-германское сырьевое сотрудничество – устойчивое развитие» сопредседатель форума с российской стороны, президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Сейчас мы говорим о третьей нитке «Северного потока». Провели исследования в странах Балтии, Европы об отношении к российскому газу, «Газпрому», «Северному потоку», и везде положительная динамика - и в странах Балтии, и в Польше, которые выступали против этого проекта. Ухудшение отношения к российскому газу, «Газпрому» и «Северному потоку» - у главного получателя этого проекта в Германии», - сказал В.Язев.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют результаты исследования независимых европейских компаний, однако не назвал, каких именно.

«Хуже всего отношение к российскому газу в Германии, и динамика отрицательная», - отметил он.

По словам В.Язева, общественное мнение в Германии формируется по совершенно непонятным законам и принципам, и сегодняшний форум поможет провести разъяснительную работу.

В свою очередь, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Райнер Линднер отметил, что не стоит думать, будто бы в Германии на российский газ «не очень хорошо смотрят». В частности, «Газпром» является спонсором одного из немецких футбольных клубов, напомнил он.

«Скорее всего, речь идет об определенных политических разногласиях… Мы по-прежнему приветствуем российский газ в Германии и говорим ему «добро пожаловать». Было бы правильно развивать политические рамки для более сбалансированного учета взаимных интересов», - сказал Р.Линднер.

При этом он подчеркнул, что всех интересует вопрос, каким способом будет идти российский газ в Германию – будет это только «Северный поток», или еще и «Южный поток», «Ямал-2», отметив, что «Украина также имеет определенные перспективы».

«Мы должны задаться вопросом: а сколько в будущем потребуется российского газа Германии? Мы должны больше инвестировать в транзитные маршруты. Без нормальных газопроводов мы не сможем обеспечить надежность газоснабжения», - подчеркнул Р.Линдер.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля «Газпром» и нидерландская Gasunie подписали документ, согласно которому они намерены изучить возможность строительства четвертой нитки газопровода «Северный поток» в Великобританию.

Gasunie — газотранспортная компания, обладающая одной из крупнейших газопроводных сетей высокого давления в Европе общей пропускной способностью около 125 млрд куб. м в год. Сеть Gasunie насчитывает свыше 15000 км трубопроводов в Нидерландах и на севере Германии, около 1300 станций приема газа. Компания также предоставляет услуги в области хранения газа и СПГ.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км. После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.