В 2012 году чистая прибыль снизилась не только у «Газпрома», подчеркивает Язев

По итогам 2012 года чистая прибыль снизилась у многих нефтегазовых компаний, а не только у российского газового монополиста «Газпрома».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сообщил сегодня в ходе 6-й Сырьевой конференции российско-германского сырьевого форума «Российско-германское сырьевое сотрудничество – устойчивое развитие» сопредседатель форума с российской стороны, президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Крупнейшие нефтегазовые компании Exen Mobil, Shell, «Газпром», Petro China показали снижение чистой прибыли в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Заметно опустились показатели их европейских дивизионов. У Exenmobil - на 44%, у «Газпрома» - на 37%, у RWE - почти на 28%, у Shell - на 22%, У ВР, Total и других картина не лучше, но поговорить любят именно о «Газпроме», - сказал В.Язев.

При этом он отметил, что за указанный период «провалился» рынок сжиженного природного газа, причем на самом спотовом сегменте в Великобритании поставки сократились на 44%. Общее потребление газа в Европе снизилось на 2%, поставки сжиженного природного газа (СПГ) - на 28%, добавил он.

Кроме того, В.Язев отметил, что добыча сланцевого газа в Европе остается под вопросом, так как разведочные работы не дали масштабных позитивных результатов.

Он также добавил, что в Европе вновь стал привлекательным для электроэнергетики каменный уголь и перспективы этого вида топлива нельзя сбрасывать со счетов в условиях повышения экологичности угольных технологий.

«Думаю, нельзя считать, что лидеры нефтегазодобычи работали в 2012 году плохо. Они работали очень хорошо, активно занимались геологоразведкой, строили новые объекты инфраструктуры. Итог 2012 года еще и результат коррекции показателей относительно 2011 года, который для них был аномально прибыльным. У «Газпрома» рост в 2011 году составлял 141%», - сказал В.Язев.

Он также отметил, что рынок СПГ сделал акцент на рынок стран Азиатско-тихоокеанского региона, так как там более высокие цены, что привело к обострению конкуренции, особенно с учетом перспективы увеличения производства СПГ в Австралии и Океании. Также на рынке ожидают появление СПГ из США и Канады.

При этом президент Российского газового общества подчеркнул, что в США очень осторожны в этом вопросе, так как платой за выход на экспорт СПГ станет снижение промышленного роста в стране. В США действует закон от 1938 года, который запрещает экспорт газа, и выдача лицензии на экспорт - очень сложный процесс, добавил он.

По словам В.Язева, из 40 заявок удовлетворены только две.

«Они (США – УНИАН) искусственно сдерживают цены на энергоносители, на газ в том числе, для того чтобы экономика могла динамично развиваться. Поэтому новая волна кризиса в меньшей степени коснется Америки», - сказал он.

Напомним, "Газпром" в 2012 гуду сократил чистую прибыль на 37% - до 556,340 млрд рублей по сравнению с 882,121 млрд рублей за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля капитализация «Газпрома» достигла минимального значения с июля 2009 года на Московской бирже, снизившись на 1,47% - до 104,7 млрд долл. (индекс MICEX снизился на 0,25%). Всего за год газовый холдинг потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире, подсчитали аналитики UBS.