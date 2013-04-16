В Севастополе возобновлено энергоснабжение

В Севастополе открытие очередной сессии горсовета, ранее запланированное на 9.30, в связи с аварийным отключением электроэнергии состоялось почти на 2,5 часа позже, в 11.50.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.30 депутаты уже находились в зале заседаний, глава горсовета поздравлял коллег, у которых в период между сессиями был день рождения, но открыть сессию не успели. Было принято решение перенести ее открытие на 11.30.

Примерно в 11.30 в здании горсовета, как и почти во всем городе, было возобновлено электроснабжение, а спустя несколько минут сессия была объявлена открытой.

Как ожидается, сессия рассмотрит изменения з городскому бюджету, к программе социально-экономического развития города на 2013 год, обсудит на предмет утверждения комплексную региональную программу жилищного строительства, а также программу по развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, около 9.30 практически весь Севастополь из-за аварийного отключения двух линий 330 кВт в Крымской энергосистеме остался без электроснабжения. Вместе с тем, в Нахимовском районе города электричество частично подавалось, а именно - в Инкермане и на Северной стороне. Кроме того, все крупные городские больницы и родительные дома были запитаны на дизель-генераторы. Практически не прекращал работу главный, 3-й гидроузел КП «Севгорводоканал».