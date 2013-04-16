В Украине продажи бензинов через сеть АЗС в марте увеличились на 10% - до 226 тыс. тонн

Продажа населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в марте 2013 года увеличились на 10,1% - до 226 тыс. тонн по сравнению с 205,3 тыс. тонн в феврале, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в марте текущего года увеличились по сравнению с февралем на 9,7% - до 145,6 тыс. тонн с 132,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в марте 2013 года увеличила импорт нефти по сравнению с февралем на 36% - до 31,637 млн долл. с 23,338 млн долл.

В январе-марте 2013 года Украина импортировала 1,241 млн тонн нефтепродуктов, в денежном выражении - на сумму 1,266 млрд долл.

Крупнейшими импортерами нефтепродуктов в Украину за первые три месяца 2013 года стали Беларусь — 584,081 млн долл., Российская Федерация — 298,825 млн долл. и Литва — 153,885 млн долл.