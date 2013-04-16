Германия сохраняет интерес к модернизации ГТС Украины – немецкий эксперт

Германия сохраняет интерес к модернизации газотранспортной системы Украины, несмотря на запуск двух веток газопровода «Северный поток».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Райнер Линднер в ходе 6-й Сырьевой конференции российско-германского сырьевого форума «Российско-германское сырьевое сотрудничество – устойчивое развитие».

«Объем, который можно поставить через Украину, гораздо больше, чем по «Северному потоку» или «Южному потоку». Здесь действительно стоит думать над тем, как можно реализовать модернизацию этой газовой инфраструктуры», - сказал Р.Линднер.

Он добавил, что речь идет о модернизации компрессорных станций и самих газопроводов.

По его мнению, на это надо 5-6 млрд евро, что гораздо дешевле строительства «Южного потока», притом что объемы транзита несоизмеримы.

По словам Р.Линднера, модернизация ГТС Украины уже начата с участием немецких компаний и в городе Бар (Винницкая обл.) планируется модернизировать первую компрессорную станцию.

Он подтвердил, что немецкий бизнес хотел бы принимать участие в модернизации инфраструктурных проектов в Украине и России.

«Что касается «Ямал-2», речь идет о реализации второго потока через Беларусь. Тут, конечно, присутствует политический элемент и вопрос стоит как раз как обойти Украину», - сказал Р.Линднер.

Он подчеркнул, что важно, чтобы в конце концов реализовывалась самые разумные с точки зрения расходов проекты. По его словам, «Северный поток» является как раз таким проектом, хотя вопрос о расширении этого газопровода пока не решен.

Как сообщал УНИАН, 28 января премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, которая с лета 2012 года принимает участие в модернизации ГТС, поблагодарил Германию за поддержку модернизации украинской газотранспортной системы.

2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз». Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз».

Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

Компрессорная станция «Бар» газопровода «Союз» была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.