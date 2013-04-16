Янукович поручил Вилкулу разработать программу эффективного потребления энергии в ЖКХ

Президент Украины Виктор Янукович поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу разработать комплексную программу эффективного потребления энергии в коммунальной сфере и в производстве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, соответствующее поручение глава государства дал после посещения ООО «Вин-Пеллета» в Винницкой области.

«Мы ее рассмотрим, утвердим. Необходимо направить средства, и совместно с вами будем ее развивать», - сказал В.Янукович.

Глава государства отметил, что к реализации этой программы должны быть привлечены Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики и угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, компания “Смарт-холдинг” (г. Киев) в пгт. Сурбит Липовецкого района Винницкой области 24 октября ввела в эксплуатацию первую очередь завода “Вин-Пеллета” по изготовлению топливных пеллет из аграрного сырья (солома). Мощность первой очереди завода составляет 75 тыс. тонн пеллет в год, проектная мощность завода 150 тыс. тонн пеллет ежегодно.

Вторую очередь планируется завершить в 2014 году.

Всего «Смарт-холдинг» намерен инвестировать в строительство завода 26 млн евро.

Завод расположен на площади 9,5 га.

Компания намерена на территории области построить еще один такой завод, а всего по Украине 10.

“Смарт-холдинг” одна из мощнейших инвестиционных групп, которая работает в металлургическом и нефтегазовом комплексах, судостроении и сельском хозяйстве.

Инвестиционная деятельность “Смарт-холдинга" построена на инвестициях как Украины, так и стран СНГ и Восточной Европы.