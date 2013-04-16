Энергоснабжающим компаниям сократили размер компенсаций разницы в тарифах

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), сократила энергоснабжающим компаниям размер компенсаций потерь от осуществления поставки электроэнергии бытовым потребителям в апреле на 100 млн грн - до 3 млрд грн с 3,1 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ №400 от 10 апреля 2013 года.

Согласно документу, наибольшие компенсации из государственного бюджета получат в апреле «ДТЭК Донецоблэнерго» - 255,566 млн грн, «ДТЭК Днепрооблэнерго» - 239,774 млн грн, «Киевэнерго» - 166,911 млн грн, «АЕС Киевоблэнерго» - 153,625 млн грн, «ДТЭК Крымэнерго» - 147,564 млн грн, «Луганское энергетическое объединение» - 149,548 млн грн, «Одессаоблэнерго» - 202,981 млн грн, «Харьковоблэнерго» - 171,422 млн грн.

Справка УНИАН. Разница в тарифах для населения между фиксированным и расчетным уровнями покрывается всеми другими небытовыми потребителями, в частности, бюджетными организациями, сельскохозяйственными потребителями-производителями, транспортом, промышленными потребителями и т.д. В связи с этим розничные тарифы на электрическую энергию для небытовых потребителей Украины являются фактически завышенными примерно на 22%, вследствие чего постоянно увеличивается конечная цена на все их товары и услуги, в которых удельный вес электроэнергии занимает значительную долю.