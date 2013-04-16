ВР приняла за основу законопроект о таможенном оформлении радиоактивных материалов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменения в статью 59 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" о таможенном оформлении радиоактивных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 319 депутатов при необходимых 226.

Документом предлагается статью 59 Закона «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» дополнить нормой об осуществления таможенного оформления радиоактивных материалов при условии предоставления декларантом разрешения на перевозку радиоактивных материалов, выданного органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Таким образом, статью 59 Закона “Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности” предлагается дополнить частью следующего содержания: “Пропуск радиоактивных материалов через таможенную границу Украины и их таможенное оформление осуществляются таможенными органами при наличии полученного с использованием средств информационных технологий разрешения на перевозку радиоактивных материалов в случае их международной перевозки”.