Нефть торгуется разнонаправленно на данных по запасам и новостях от МВФ

Мировые цены на нефть в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне данных по запасам от Американского института нефти (API), а также ухудшения прогнозов МВФ по развитию мировой экономики, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil BR1 +0,43% к 9.26 мск повысилась на 0,33 доллара, или на 0,33%, - до 100,39 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI WTI1 +0,06% уменьшилась на 0,05 доллара, или 0,03%, - до 88,66 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API) за неделю, завершившуюся 12 апреля, запасы "черного золота" на оптовых складах США впервые за четыре недели снизились на 6,7 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 1,5 миллиона баррелей - до самого высокого с июля 1990 года уровня в 390,4 миллиона баррелей. В среду свою оценку по запасам представит Минэнерго США.

В то же время во вторник МВФ пересмотрел свою оценку по экономическому развитию в мире и отдельных регионах. В результате, фонд понизил свои прогнозы по мировому ВВП в текущем году на 0,2 процентных пункта - до 3,3%. Более пессимистичный стал прогноз фонда по росту экономики двух крупнейших потребителя нефти - США и КНР. Так, прогноз по росту американской экономики на текущий год снижен до 1,9% с 2,1%, ВВП Китая вырастет на 8% против январской оценки в 8,2%.