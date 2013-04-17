Круглый стол по созданию газового консорциума состоится 3 мая в Брюсселе

Международный круглый стол, посвященный обсуждению вопроса о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, а также других вопросов газовой сферы, планируется провести 3 мая в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в среду на брифинге в Кабинете министров.

«Круглый стол планируется, и он состоится 3 мая в Брюсселе», – сказал министр, отвечая на вопрос УНИАН.

Э.Ставицкий также уточнил, что председательствовать в ходе круглого стола будет он и комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

По словам главы Минэнергоугля, на сегодняшний день уже разосланы приглашения потенциальным участникам круглого стола, в том числе «Газпрому». «Разосланы приглашения всем ведущим компаниям, в том числе и «Газпрому», для того, чтобы обсудить вопрос о модернизации ГТС. Я бы сказал даже о влиянии Украины и построении восточноевропейского хаба на территории Украины именно с непосредственным участием наших коммуникаций – ГТС и хранилищ», - отметил министр.

Он также сообщил, что на сегодняшний день вопрос о формате создания консорциума продолжает обсуждаться как с европейской, так и с российской сторонами.

«Мы ведем переговоры как с нашими российскими коллегами, так и с европейскими для того, чтобы найти ту модель, которая обеспечит в первую очередь гарантированный транзит для Европы, который мы обеспечиваем сейчас, и во вторую очередь – непосредственное участие Украины во всех процессах, связанных с транзитами», – сказал Э.Ставицкий.

Напомним, в конце марта Э.Ставицкий заявил, что вопрос создания газотранспортного консорциума будет решен во время проведения круглого стола через несколько недель.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Украины не исключали возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

14 марта Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 19 марта заявил, что ЕС до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

22 марта президент Российского газового общества Валерий Язев отметил, что Украина завела переговоры по созданию двухстороннего газового консорциума в тупик.

«Тема консорциума закрыта Украиной. Украина не хочет идти на создание двухстороннего консорциума. Мы не можем без конца стоять у двери и стучаться с просьбами пустить нас в консорциум», - сказал В.Язев.

6 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил Зурабов заявил в интервью журналистам в Киеве, что связывает снижение активности украинско-российских переговоров о создании газотранспортного консорциума с блокированием работы Верховной Рады.

По его мнению, Украина должна внести изменения в пять законов, а также внести "некоторые коррективы в свои международные обязательства" по созданию консорциума.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставицкий: переговоры с Россией по ГТС никто не прекращал

Россия считает, что Европа не нужна в газотранспортном консорциуме с Украиной - эксперт

Азаров о ГТС: "мы подошли к той точке, когда надо решение принять"