Поставки газа в Украину из России и Европы ведут коммерческие компании – Ставицкий

Поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в среду на брифинге в Кабинете министров.

«Как известно, мы выполняем полностью Хартию ЕС, частью которой мы являемся. Была снята монополия на поставки природного газа в Украину, именно монополия, которая была раньше на НАК «Нафтогазе». На сегодняшний день ведутся поставки как из Европы, так и из России коммерческими компаниями, которые закупают газ у данных субъектов», - сказал Э.Ставицкий.

На уточняющий вопрос УНИАН о количестве таких коммерческих компаний министр ответил: «Все коммерческие группы, которые хотят поставлять газ, имеют на это право».

В то же время, по словам министра, в марте «Нафтогаз» закупил 200 млн кубометров газа для осуществления транзита в Европу.

Кроме того, Э.Ставицкий отметил, что в Украине уже закончился отопительный сезон и потребление газа резко снизилось. «У нас есть время все переосмыслить и подготовиться к будущему отопительному сезону. Имею в виду как закупки газа на спотовых рынках, так и переговоры с нашими российскими коллегами», - сказал министр.

Напомним, Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

С апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м. Одна из причин резкого сокращения закупок - нерешенность вопроса о снижении цены на газ.

Цена природного газа для компании в первом квартале 2013 года составляла около 406 долл. за 1 тыс. куб. м.

В феврале т.г. «Нафтогаз» закупил у «Газпрома» в натуральном выражении около 0,4 млрд куб. м газа, тогда как в целом в страну в феврале было импортировано 2,251 млрд куб. м.

В апреле "Нафтогаз Украины" еще не закупал российский газ, однако транзит осуществляет в полном объеме.