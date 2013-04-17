Ставицкий говорит, что европейские страны заинтересованы в украинских ПХГ

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что ряд европейских стран заинтересованы в использовании украинских подземных хранилищ природного газа (ПХГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду, 17 апреля, на брифинге в Кабинете министров.

«Мы уже получили не только от Польши заинтересованность в наших хранилищах. У нас идут переговоры с Италией, Германией и Венгрией», - сказал министр.

Как ранее сообщал УНИАН, по информации заместителя главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадима Чупруна, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

«Тариф на хранение газа для нерезидентов Украины будет в несколько раз ниже, чем у ведущих европейских компаний”, - сказал В.Чупрун в конце февраля.

Также замглавы правления “Нафтогаза” отметил, что таможенные условия хранения газа в подземных хранилищах на сегодняшний день достаточно демократичны и привлекательны для европейских компаний. “На сегодняшний день имеются все возможности для интеграции подземных хранилищ газа Украины в европейскую систему газоснабжения”, - подчеркнул В.Чупрун.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.