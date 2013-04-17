ООН поддержала претензии Литвы к белорусской АЭС

Минск. ООН признала обоснованными замечания Литвы в адрес Беларуси по поводу строящейся вблизи литовской границы белорусской АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявили в Комитете по реализации Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

«В выводах Комитета говорится, что Беларусь нарушила требования Конвенции Эспо по поводу информирования соседнего государства, получения другим государством документов об оценке воздействия на окружающую среду, по содержанию документа, рассмотрению альтернатив планирующейся хозяйственной деятельности и окончательного решения о допустимости деятельности», - отмечается в пресс-релизе министра окружающей среды Литвы Валянтинаса Мазурониса.

Как сообщалось, Беларусь в январе 2009 года начала подготовительные работы по строительству атомной электростанции возле Островца, в 50 км от литовской столицы. Однако Литву пригласила принять участие в оценке воздействия на окружающую среду только в августе 2009 года.

При этом Конвенция Эспо предусматривает, что только после всех процедур оценки воздействия на окружающую среду и проведения публичных слушаний можно начать строительные работы объекта, который будет иметь межгосударственное влияние.

Литва обратилась с жалобой в Комитет по имплементации Конвенции Эспо в июне 2011 года.

Справка УНИАН. Конвенция Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте была принята 25 февраля 1991 года в г. Эспо (Финляндия) и вступила в силу 10 сентября 1997 года.

Беларусь подписала конвенцию Эспо в 2005 году.

Атомная электрическая станция в Беларуси строится на Островецкой площадке в Гродненской области. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на ноябрь 2018 года, второго – на июль 2020 года.