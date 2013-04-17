США в первом квартале запустили более 500 МВт солнечных электростанций

Мощность новых солнечных электростанций, подключенных к энергосистеме США в первом квартале 2013 года, достигла 537 МВт – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (264 МВт), причем впервые за всю историю все электростанции, подключенные на протяжении одного месяца (марта) оказались солнечными.

Об этом сообщает международный профильный информационный ресурс PV-Tech cо ссылкой на данные мартовского отчета Федеральной комиссии регулирования энергетики (FERC).

По данным регулятора, за первые три месяца текущего года к сети было подключено 38 крупных коммерческих фотоэлектрических установок, тогда как в январе-марте 2012 года – 61 установка, что свидетельствует о тенденции перехода к строительству более крупных электростанций. Средняя мощность установки в прошлом году составила 4,33 МВт, тогда как в нынешнем – 14,1 МВт.

"С 2008 года мощность солнечных электростанций, обеспечивающих энергией жилые дома, предприятия и военные базы, увеличилась в 7 раз – с 1100 МВт до 7700 МВт. Как отмечается в отчете FERC, и прогнозируют многие аналитики, солнечная энергетика будет развиваться и станет крупнейшим новым источником энергии в стране в течение следующих четырех лет", - прокомментировал документ исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики (SEIA) Рон Реш (Rhone Resch).

Комиссия в отчете отметила, что фотовольтаика на данный момент демонстрирует самые высокие темпы развития по сравнению с другими видами электрогенерации, что обусловлено падением стоимости оборудования для солнечных электростанций. По данным SEIA, установки за последние два года подешевели почти на 40%, что сделало их более привлекательными.

"В 2012 году в США было запущено больше фотоэлектрических мощностей, чем суммарно за предыдущие три года. Данные FERC подтверждают наш прогноз, что солнечная энергетика продолжит рост и в 2013 году обеспечит ввод 5200 МВт новых генерирующих мощностей. Устойчивое развитие солнечной энергетики позволяет создавать тысячи рабочих мест и обеспечивать чистой доступной электроэнергией больше домохозяйств, коммерческих предприятий и военных, чем когда-либо ранее", - отметил Р.Реш.

Как сообщалось, с 2011 года в Крыму работает одна из крупнейших в мире фотоэлектрических установок – парк "Перово" мощностью более 105 МВт. Всего установленная мощность коммерческих солнечных электростанций в Украине в 2012 году увеличилась в два раза – до 371,6 МВт. По состоянию на начало апреля в стране работают 43 солнечные электростанции.

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